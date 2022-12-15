Два человека пострадали в ДТП на «Тавриде» с участием грузовика с прицепом

Силовики проводят проверку по факту ДТП. Фото: пресс-служба МВД по РК
На трассе «Таврида» 15 декабря произошло тройное ДТП с участием двух легковушек и грузовика с прицепом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Автомобили столкнулись примерно в 09.10 утра.
Фото: пресс-служба МВД по РК
- Вблизи села Луговое Ленинского района водитель «Рено Симбол», двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию с движущимся впереди транспортным средством «ВАЗ-2111», в результате чего произошло столкновение, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МВД по РК
Как итог, ехавший сзади грузовой автомобиль «Ивеко» с прицепом-платформой, налетел на эти две легковушки. Без пострадавших не обошлось: водитель и пассажир «Рено Симбол» были доставлены в ближайшее медучреждение с травмами.
На месте ДТП для регулирования движения работает дополнительный наряд ДПС. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На «Тавриде» вечером 4 декабря столкнулись девять легковушек и рейсовый автобус
Возможная причина аварий - гололед на мосту (подробнее)