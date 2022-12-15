Два человека пострадали в ДТП на «Тавриде» с участием грузовика с прицепом

Силовики проводят проверку по факту ДТП. Фото: пресс-служба МВД по РК

На трассе «‎Таврида» 15 декабря произошло тройное ДТП с участием двух легковушек и грузовика с прицепом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Автомобили столкнулись примерно в 09.10 утра.

Фото: пресс-служба МВД по РК

- Вблизи села Луговое Ленинского района водитель «‎Рено Симбол», двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию с движущимся впереди транспортным средством «‎ВАЗ-2111», в результате чего произошло столкновение, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Как итог, ехавший сзади грузовой автомобиль «‎Ивеко» с прицепом-платформой, налетел на эти две легковушки. Без пострадавших не обошлось: водитель и пассажир «‎Рено Симбол» были доставлены в ближайшее медучреждение с травмами.

На месте ДТП для регулирования движения работает дополнительный наряд ДПС. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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