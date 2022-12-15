В Севастополе спасли четверых мужчин, упавших в воду из перевернувшегося катера

Судно перевернулось из-за резкого порыва ветра. Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя

В Балаклаве 15 декабря были спасены четверо мужчин, упавших в воду с перевернувшегося катера. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.

- 15 декабря в 13.30 на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи четырем мужчинам, которые оказались в воде, - говорится в сообщении.

Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя

Уточняется, что судно перевернулось из-за резкого порыва ветра. На место была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения Балаклавы ГКУ ЦГЗ города Севастополя.

Пострадавших благополучно эвакуировали на сушу, в медпомощи они не нуждались. На спасательную операцию ушло не более получаса.

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