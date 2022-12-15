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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 9:42

В Крыму спасли двух человек, застрявших в автомобиле после ДТП на скользкой дороге 13 декабря

Пострадавших вызволили и эвакуировали к машине скорой помощи
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

13 декабря на автодороге Грушевка – Судак водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением на скользкой дороге, слетел с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Внутри находится водитель и пассажир, которые оказались заблокированными в автомобиле ветвями дерева, - говорится в сообщении.

Пострадавших вызволили и эвакуировали к машине скорой помощи. Серьезных травм никто не получил.

Ранее КП-Крым писала, что на дорогах Симферопольского района с начала года погибли шесть пешеходов, еще 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

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