Потерял сознание прямо на уроке: стали известны подробности гибели девятиклассника в симферопольской школе

Следователям предстоит выяснить, почему мальчик с проблемами со здоровьем имел те же физнагрузки, что и остальные ребята Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе днем 28 марта произошел шокирующий случай - 15-летний ученик одной из городских школ умер после урока физкультуры. Девятикласснику стало плохо прямо во время занятий. Его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли - подросток скончался в больнице.

По данному факту Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. В пресс-службе ведомства раскрыли причину гибели школьника.

- Ученику стало плохо на фоне избыточной физической нагрузки, которая юноше была запрещена. Он потерял сознание и был оперативно доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, где была констатирована его смерть, - отметили в пресс-службе СК.

Следователи выясняют все подробности произошедшего: имелся ли у подростка официальный медотвод от уроков физкультуры, а также оповещалось ли образовательное учреждение родителями юноши о его состоянии здоровья и заболевании.

Также предстоит изучить обстановку в семье и дать оценку действиям медперсонала при оказании помощи несовершеннолетнему. На личный контроль расследование поставил глава ведомства Владимир Терентьев.

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