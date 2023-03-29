В Симферополе девятиклассник умер после урока физкультуры

В какой именно школе произошла эта трагедия, пока не уточняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 28 марта, в Симферополе девятикласснику стало плохо на уроке физкультуры, он скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В одной из школ шло занятие по физкультуре. Во время урока ученику стало плохо. Школьника увезли в больницу. К сожалению, ребенок скончался в медучреждении.

– Прокуратура Республики Крым организовала проверку, – говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства при организации образовательного процесса, а также при оказании первой помощи в школе. О причинах смерти школьника пока не сообщается. В какой именно школе произошла эта трагедия, также не уточняется.

Напомним, средней школе Сакского района умер ученик 10 класса. ЧП произошло в Охотниковском учебном заведении. По словам знакомых, у ребенка были проблемы с сердцем, а накануне школьник стал свидетелем смерти отца.

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