На уроке в крымской школе умер десятиклассник
В средней школе Сакского района умер ученик 10 класса. ЧП произошло в ученом заведении в среду, 20 ноября, в Охотниковском учебном заведении.
Очевидцы происшествия рассказали, что ребенку резко стало плохо, он потерял сознание прямо на уроке. Одноклассники подхватили его под руки и повели к медсестре, но, он сделал вдох и посинел.
«Крымская газета» пишет, что, по словам знакомых, у него были проблемы с сердцем, а накануне ребенок стал свидетелем смерти отца.
Его переехал мотоблок.
На данный момент официальной информации от крымского Минздрава получить не удалось.
Напомним, в одном из колледжей Симферополя на паре умерла студентка. Сообщается, что у девушки также были проблемы с сердцем.
ИСТОЧНИК KP.RU