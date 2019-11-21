На уроке в крымской школе умер десятиклассник

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-21T13:58:36+03:00

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В средней школе Сакского района умер ученик 10 класса. ЧП произошло в ученом заведении в среду, 20 ноября, в Охотниковском учебном заведении.

Очевидцы происшествия рассказали, что ребенку резко стало плохо, он потерял сознание прямо на уроке. Одноклассники подхватили его под руки и повели к медсестре, но, он сделал вдох и посинел.

«Крымская газета» пишет, что, по словам знакомых, у него были проблемы с сердцем, а накануне ребенок стал свидетелем смерти отца.

Его переехал мотоблок.

На данный момент официальной информации от крымского Минздрава получить не удалось.

Напомним, в одном из колледжей Симферополя на паре умерла студентка. Сообщается, что у девушки также были проблемы с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU