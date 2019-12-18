В Севастополе 8-летний мальчик умер после прыжков на диване

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти 8-летнего Антона Боровского из Севастополя, который умер после того, как попрыгал на диване. Школьника положили в больницу, но спасти мальчика не удалось. Мать винит во всем врачей, в ситуации разбираются следователи.

«МАМА, НЕ ПЕРЕЖИВАЙ»

8-летний Антон был дома со старшим братом – 10-летним Алексеем. Мальчуган решил попрыгать на диване, но упал и сильно ударился головой. Мальчика затошнило, он стал кричать от боли. Старший брат немедленно позвонил маме, и через 10 минут перепуганная женщина уже была дома.

- Сыночка сказал, что сильно болит, и я вызвала скорую. Его осмотрели, врач сказала, что ничего страшного не видит. А он ударился, так что даже синяка не было, просто над ушком царапинка. Нам на всякий случай предложили поехать в больницу, - рассказывает Светлаша Шульга, мама Антона.

Мальчика привезли в севастопольскую горбольницу №5, в «Центр охраны здоровья матери и ребенка». Ребенку сделали рентген, взяли анализы. Травматолог поставил предварительный диагноз – сотрясение головного мозга. Мальчик продолжал жаловаться на сильные боли, но медики заверили перепуганную мать, что это нормально при сотрясении. Ребенка положили в травматологическое отделение.

- Мама, не переживай, - храбро заявил сынишка Светлане на прощание

Тогда женщина еще не знала, что это последние слова, которые она услышит от Антона.

Антоша был жизнерадостным мальчонкой. Фото: Семейный архив

- Я пришла утром, без десяти семь. Зашла в палату. Темнота, нет никого из медперсонала, мамочка, которая лежала вместе с ребенком на соседней койке, спит. Я начала будить Антошу. Говорю, мальчик мой, просыпайся. А он лежит личиком в подушечку. И все. До меня доходит… Я его переворачиваю, а там лужа крови. Засохшая кровь у носика, губки синие, все потрескалось, и я ручки беру, хочу их сложить, а не могу, они окоченели. Он был полностью холодный. Я его на руках вынесла в коридор и начала звать на помощь, - вспоминает мать.

Услышав крики, в палату прибежали врачи. Светлану выставили, начались реанимационные мероприятия.

– Я видела, как мой ребенок лежал на полу, травматолог делал ему искусственное дыхание, принесли какие-то аппараты, препараты и все, – плачет Светлана. – Потом ко мне вышел врач и сказал, что у моего ребенка наступила смерть в 7:15.

«ПОЧЕМУ НАМ НЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТО ОПАСНО?»

Светлана уверена, что Антошку могли бы спасти, если бы правильно диагностировали. По ее словам, врачи даже не предложили сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) - более точное, нежели рентген, исследование.

Пока результатов судебно-медицинской экспертизы нет, а на руках у Светланы лишь свидетельство о смерти сына. Там в качестве предварительной причины смерти ребенка указан травматический отек головного мозга.

– Я спрашивала, почему моего ребенка нормально не обследовали, почему его не осмотрел нейрохирург? Почему нам не сказали, что это опасно? Почему не предложили сделать МРТ? У меня были деньги, я бы сделала даже платно! Почему я нашла его мертвым в 6:50 утра, а в свидетельстве о смерти написано 7:45? – всхлипывает женщина.

В прошедшем времени о своем сыне Светлана старается не говорить – она до сих пор не верит, что его нет в живых.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту смерти Антона Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Светлана надеется, что виновных в смерти ее сына установят и накажут по всей строгости закона.

В городской больнице №5 от комментариев отказались.

– Я никаких комментариев не могу давать, потому что идет расследование, разбор случая, – сказала «КП-Крым» главный врач Елена Аверина.

Департамент здравоохранения города Севастополя проводит служебную проверку, от комментариев чиновники тоже воздержались.

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования города Севастополя «КП-Крым» заверили, что возьмут дело на свой контроль и проверят качество оказания медицинской помощи.

КОМПЕТЕНТНО

Михаил БЕЛКИН, директор юридического предприятия «Центр медицинского права в РК»:

– Медицинский персонал, на мой взгляд, нарушил стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные приказами Министерства здравоохранения РФ. Не в полном объеме ребенка обследовали при поступлении в стационар, недооценили тяжесть состояния. Госпитализация – непрофильная, в отделение травматологии - при наличии отделения нейрохирургии. Дежурный медперсонал за состоянием здоровья ребенка в ночное время не наблюдал. В случившейся трагедии с ребенком много вопросов, на которые будут даны ответы при проведении необходимых экспертиз, в том числе и судебно-медицинских.

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