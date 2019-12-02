«Решила так отблагодарить Бога за своих детей»: Кто помогает больным сиротам, которых бросили умирать родители

37-летняя Валентина Тарасенко - координатор движения «Колыбель милосердия». У нее самой - трое детей, но женщина находит время, чтобы ухаживать за малышами-сиротами, попавшими в больницу с тяжелыми заболеваниями.

- Идея стать волонтером пришла ко мне восемь лет назад, когда я была беременна третьим. Все мои дети родились здоровыми, и это - такая Божья благодать! Мне показалось, что нужно отблагодарить создателя за это чудо, поэтому я пошла в республиканскую детскую больницу и начала ухаживать там за отказниками - крохами с тяжелыми заболеваниями, которых бросили родители. Им так нужна любовь и помощь! - делится с КП-Крым Валентина.

Несколько лет она приходила и няньчила малышей, которые оказались никому не нужны. Их родители решили, что не хотят чувствовать боль. А ее здесь много: в каждом хрипе детей, продолжающих дышать благодаря работе аппаратов, в каждом взгляде, молящем о помощи.

- На это очень тяжело смотреть без слез, просто сердце порой разрывается на куски, – плачет Валентина.

Слева - Валентина Тарасенко. Справа - Марина Бильтовская. Фото: из архива движения «Колыбель милосердия»

Но самое жуткое, с чем приходится сталкиваться - не шприцы, не кровь, не слезы, а смерть, которой ни один волонтер не может противостоять. За последние годы на глазах у Валентины и других участников ее благотворительного проекта, умерли более 10 младенцев.

- Нет ничего более жуткого, - вздыхает женщина.

НУЖНЫ КРУГЛОСУТОЧНО

Три года назад руководство больницы предложило женщине создать в учреждении круглосуточный пост социальных нянь, которые помогали бы присматривать за сиротами.

- Я с радостью согласилась. Поначалу было трудно найти людей. Многие приходили, не справлялись и выгорали. Но теперь у нас есть няни, которые не только присматривают за детьми, но и любят их, – говорит Валентина Тарасенко.

Теперь в службе «Колыбель милосердия» - семь постоянных нянь, которые приходят в республиканскую детскую клиническую больницу, как на работу. В их попечении - две специализированные палаты для детей-отказников, по одной в психоневрологическом отделении и в педиатрии. В каждой палате - по шесть коек. Обычно они все заполнены. И на шестерых малышей, требующих внимания, только одна няня.

ПОТЕРЯЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ

Большинство социальных нянь - женщины, которые когда-то похоронили собственных малышей.

– Зачастую они приходят к нам, когда не знают, что делать после случившегося. Они ищут, как себя реализовать. И эти мамы знают, как ухаживать за такими детьми, – говорит Валентина.

Отказникам так нужны материнская ласка и любовь! Фото: из архива движения «Колыбель милосердия»

40-летняя Марина Бильтовская пришла в «Колыбель милосердия» два года назад именно после личной трагедии.

– После родов мой ребенок пролежал девять месяцев в реанимации. Когда он умер, я впала в депрессию, - призналась Марина. - Однажды нашла в интернете информацию об этом проекте и попросилась присоединиться. Мне было до слез жалко деток, к которым не приходили родители. И вот уже два года я вместе с ними.

Помимо «постоянных» нянь, которые дежурят в палатах для отказников, есть у движения временные помощники, которые периодически подменяют основной состав и сопровождают детей на операции. Среди них - немало молодых девушек, которые еще не рожали, и даже добровольцы-мужчины. Чаще всего - это верующие люди разных религий.

В каждой из двух палат - по шесть малышей. Фото: из архива движения «Колыбель милосердия»

– У меня нет пока своей семьи, и это для меня определенный опыт, - объясняет свое участие в проекте юрист из Москвы Сергей Семенюк. - Я рад, что помог ребенку. В первый раз в жизни менял подгузники. Я понимал, что ухаживаю за мальчиком, у которого нет ни мамы, ни папы. Кроме меня, ему уделить внимание некому. Если будет возможность, то я готов еще поучаствовать в проекте.

БЕСЦЕННАЯ ПОМОЩЬ ЗА КОПЕЙКИ

За каждые сутки дежурства няня получает 1-2 тысячи рублей. Сущие копейки, учитывая нервную и физическую нагрузку. Деньги эти - добровольные пожертвования сторонников движения. Бывает, что нет пожертвований - нет и «зарплаты».

Помимо дежурств, волонтеры выезжают в интернаты, чтобы ухаживать за детьми с тяжелыми заболеваниями. Всего таких подопечных у движения «Колыбель милосердия» около тридцати.

За сутки дежурства няня получает 1-2 тысячи рублей. А иногда не получает вовсе. Фото: из архива движения «Колыбель милосердия»

Еще активисты помогают иногородним родителям, чьи дети оказываются в реанимации Республиканской детской клинической больницы, арендовать жилье. Обычно расселяют по знакомым, но уже не раз обращались к властям с просьбой выделить на такой случай социальную жилплощадь. Пока ответа от чиновников нет.

КОНКРЕТНО

Помочь проекту можно, связавшись по телефону +79787510979

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