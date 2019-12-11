В Севастополе 8-летний мальчик умер, прыгая на кровати

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-11T10:18:50+03:00

Школьник не дожил до своего дня рождения несколько недель

Изменить размер текста: A A

В Севастополе произошла трагедия: восьмилетний мальчик, прыгая дома на кровати, очень сильно ударился головой о каркас.

Родные вызвали карету «Скорой помощи», но когда ребенка привезли в городскую больницу, с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, то врачи отделения травматологии констатировали смерть ребенка.

Школьнику перед самым Новым годом должно было исполнится 9 лет. У погибшего есть брат, который старше его всего на год. Сейчас проводятся следственные действия.

КП-Крым сообщала, что в Севастополе на подростка прямо на школьном стадионе упали футбольные ворота. Тогда медики не смогли спасти мальчика.

А в Феодосии ученик получил в школе тяжелую травму головы в школе: когда мальчик шел, то кто-то резко открыл двери обитые железом. В итоге ребенок попал на операционный стол.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU