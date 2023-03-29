Выбросили кошку, пока хозяйка была в больнице: в Симферополе 80-летняя пенсионерка уже месяц ищет любимого питомца по всем приютам

Помочь в поисках кошечки Дуси просят симферопольцев. Фото предоставлено героем публикации

В Симферополе произошла история, способная довести до слез любого кошатника. Уже почти месяц 80-летняя пенсионерка разыскивает домашнюю любимицу, которую бесчеловечно выбросили на улицу, пока женщина находилась в больнице. Несмотря на преклонный возраст, в поисках питомца по имени Дуся хозяйка обошла все приюты крымской столицы.

Помочь женщине решили и ее знакомые, которые разместили «клич» в социальных сетях. Ситуация шокировала многих крымчан, ведь, судя по всему, от кошки избавились родственники пенсионерки.

- Говорят, что животное определили в приют, но, вероятнее всего, Дусю просто выкинули, - говорится в посте в соцсетях.

«Комсомолка» связалась с подругой хозяйки пропавшей кошки - Татьяной Геннадьевной. Как рассказала женщина, пенсионерка уже потеряла надежду на то, что снова увидит любимую Дусю.

Пенсионерка нашла кошку на дороге - шерстяную кроху чуть не сбила машина. Фото предоставлено героем публикации

КОШКУ ЧУТЬ НЕ СБИЛА МАШИНА

- Людмила (так зовут пенсионерку, - прим. Ред.) поехала на лечение в Севастополь. Кошку хотела оставить мне, но родственники почему-то не разрешили, - рассказывает собеседница «Комсомолки», - Когда вернулась, Дуси просто не было. Спросила, где кошка. Сначала сказали, что отдали в приют, потом - что кто-то забрал. В общем, непонятная ситуация. Лезть в семейные дела я не хочу - я чужой человек, но зачем так поступать с кошкой, не понимаю.

По словам Татьяны Геннадьевны, потеря домашнего питомца стала для пенсионерки большим ударом. Несмотря на то, что Дуся прожила в семье всего лишь полгода, женщина очень сильно к ней привязалась.

- Дусю в прошлом ноябре нашли на дороге. Бедняжку чуть не сбила машина, и Людмила решила забрать ее себе. Сколько кошке лет, точно не известно. Но она чудесная: в доме не «шкодила», была очень аккуратной и ласковой, - сокрушается подруга пенсионерки.

ВДРУГ ВЕРНЕТСЯ?

Как отмечает собеседница издания, надежды на то, что Дусю найдут, практически не осталось.

- Я не думаю, что она убежала, скорее всего, ее просто выбросили на улицу. Причем, даже неясно, где именно. Ни в одном приюте Симферополя такой кошки нет, - рассказывает Татьяна Геннадьевна.

В разговоре с корреспондентом «КП-Крым» женщина сказала, что не ожидала такой поддержки от людей, ведь на просьбу помочь пожилому человеку откликнулось очень много человек. Некоторые симферопольцы даже присылали фотографии найденных кошек, но на них, к сожалению, была не Дуся.

«Комсомолка» просит крымчан, которые могли видеть похожую кошку, сообщить по номеру +7 (978) 835 62 08. Вероятнее всего, Дуся может находиться в районе проспекта Победы в Симферополе.

Сейчас же у пенсионерки остается лишь надежда на то, что кошка, привыкшая к хозяйке, сама найдет путь домой.

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