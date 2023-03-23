Верный друг боевой: как живут кошки и собаки, прибившиеся к бойцам в зоне СВО

Кот по кличке Антон "служил" на передовой более полугода и обрел там хозяев. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Вот уже больше года российские военнослужащие защищают нашу страну на передовой. В непростых ситуациях всем нужны друзья, поэтому компанию на линии фронта бойцам зачастую составляют собаки и кошки. Истории у всех разные: кто-то из пушистиков сам прибивается к солдатам, а других буквально вытаскивают из-под огня. Четвероногие отвечают взаимностью и дарят военным всю свою любовь, а иногда спасают и их самих.

«Комсомолка» собрала самые трогательные истории о хвостатых бойцах. К сожалению, не все они с хорошим финалом.

АНТОНОВСКИЙ КОТ

Хвостатый смельчак бело-рыжего окраса знаком многим военным, находящимся в Херсонской области. С самого начала спецоперации наглый котик прибился к бойцам и выманивал еду: на Днепре он выживал только благодаря рыбалке и помощи добрых людей.

Попрошайку российские бойцы назвали Антон - в честь Антоновского моста, под которым его и нашли. Котейка поселился на правом берегу с военными инженерами - встречал и провожал паромы, которые перевозили людей и автомобили с берега на берег.

Как «КП-Крым» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро Мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, которая регулярно возит на фронт гуманитарную помощь, в конце прошлого лета Антон покинул свой пост у моста.

Кот Антон теперь живет мирной жизнью и ждет возвращения своего боевого хозяина с передовой.Фото предоставлено Валерией Петрусевич

- Выбранный им хозяин отправил кота с бойцами в тыл, к родителям. И Антон неожиданно быстро освоился в мирной жизни. Подружился с двумя собаками и вместе с ними разогнал всех местных котов, - рассказывает волонтер.

Несмотря на новую жизнь, Антон по привычке по ночам «уходит в дозор» и роет окопы в грядках. Хозяин котика все еще находится на передовой, но кот помнит своего спасителя. Когда мужчина звонит родным, рыжик узнает его по голосу и тоже подходит к телефону. И, конечно, ждет, пока боевой друг вернется домой.

ХВОСТ ЗА ЖИЗНЬ

Собака по кличке Леся - героиня в прямом смысле этого слова. В начале марта 2023 года прибившаяся к военным в Херсонской области овчарка спасла жизнь одного из новых хозяев, бросившись под обстрел. Защитница лишилась половины хвоста, но не веры в людей.

В «обычный» день на передовой военнослужащие разгружали машину с провизией, которую им привезли сослуживцы. Дружелюбная Леся вдруг начала лаять и не подпускать военных к окопам.

Собака Леся бросилась под обстрел, защищая военнослужащих. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

- Ребята попытались ее осадить, но ничего не вышло. Не пускает и все тут. И в этот момент начались прилеты. Собака бросилась к самому родному из бойцов. Осколок, который летел ему прямо в колено, в итоге угодил Лесе в хвост, - рассказала Валерия Петрусевич.

Никто из людей в результате работы артиллерии не пострадал. Чего нельзя сказать о собаке, которая лишилась половины хвоста. Когда обстрелы закончились, военные унесли четвероногую защитницу в блиндаж, обработали рану и «прописали» усиленное питание.

Сейчас с собачкой все в порядке. Она все еще живет с военнослужащими и сохраняет боевой дух.

ЧЕТЫРЕХЛАПЫЙ РАЗВЕДЧИК

Котик по кличке Персик нашел себе боевых товарищей еще год назад в одном из сел под Херсоном, прибившись к разведывательному батальону.

За рыжим облаком шерсти скрывается по-настоящему храброе сердце. Крымский волонтер Валерия Петрусевич рассказывает, что с котом происходило много невероятных историй, но одна из них запомнится защитникам навсегда.

Кот Персик - лучик света для бойцов на передовой. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

По месту, где военнослужащие занимали позиции, ударил артиллерийский снаряд. Бойцы укрылись в подвале, думая, что новый друг пошел с ними. Пропажу заметил командир.

- Командир проверяет по именам, что все на месте. И вдруг кричит: «А кот, кот где?». Когда вышли, от дома одни развалины остались. А среди них спокойно лежит рыжик, бока солнцу подставляет, - удивляется Валерия Петрусевич.

Боевой кот Персик до сих пор в команде разведчиков. Обстрелы переживает со всеми, а в свободное от «службы» время ловит птиц и мышей.

ЩЕНОК НА ПЕРЕДОВОЙ

О боевом щенке по кличке Ромула «Комсомолка» сообщала ранее. Собака вместе с группой военных попала под обстрел в одном из районов Херсонской области. Военнослужащие не бросили четвероногую малышку: вместе с ранеными бойцами вывезли ее в тыл.

Спасти Ромулу российские бойцы попросили волонтеров, которые и привезли ее в Симферополь. Прогнозы ветеринаров, к сожалению, неутешительны. Операция боевой собаке вряд ли поможет - судя по рентгену, снова встать на лапы, вероятно, не суждено. Шанс может появиться только после серьезной и длительной физиотерапии.

Щенка по кличке Ромула военные вывезли с линии фронта наряду с сослуживцами. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Сейчас Ромула в приюте для собак «Лабрадом», где ей оказывают помощь.

ПОЧТИ ОБРЕЛА ДОМ

Кошечку, которой дали прозвище Гильза, военнослужащие также нашли на передовой в Херсонской области. Малышка сильно боялась прилетов, поэтому ее сразу же перенесли в укрытие. Гильзу бойцы очень полюбили, но даже спустя месяц она не стала храбрее.

Эта история, как и в случае с котом Антоном, могла бы быть со счастливым финалом. Волонтеры нашли кошечке новых хозяев, однако буквально за день до того, как боевую любимицу должны были увезти с фронта, она пропала.

К сожалению, кошечка Гильза, которая так полюбилась военным, пропала после одного из обстрелов. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

- В старом месте дислокации прошли прилеты, - рассказывает Валерия Петрусевич, - Ребята чудом остались целы, а кошечка исчезла. Гильза так и не уехала со мной в новый дом…

Военнослужащие и волонтеры все же не теряют надежды, что с малышкой, которая пережила многое, все в порядке:

- Молимся, что она просто сбежала и ее кто-то подобрал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевого щенка с контузией и отказавшими лапами, вывезенного из зоны спецоперации, спасают в Крыму

Собаку вывезли в тыл вместе с раненными бойцами (подробнее)

Спасла военных, но потеряла хвост: в Херсонской области собака бросилась под обстрел, защищая крымских бойцов

Бездомная овчарка Леся отплатила военнослужащим за заботу безграничной преданностью (подробнее)