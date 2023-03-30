УТВЕРЖДЕНО

Директор Краснодарского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Михеев Д.Г.

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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе «Самый классный крымский кот-2023»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором Конкурса является Краснодарский филиал АО ИД «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 350 000, г. Краснодар, ул. Октябрьская. д.72. Почта организатора конкурса: kp.crimea@phkp.ru.

1.2. Конкурс проводится организатором самостоятельно за счет собственных и привлеченных средств (средств спонсоров).

1.3. Конкурс проводится с целью формирования доброго и ответственного отношения к животным.

1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста, имеющее домашнее животное – кота или кошку.

1.6. Территория проведения конкурса – Республика Крым и город Севастополь. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте www.crimea.kp.ru.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество, название населенного пункта и номер контактного телефона. Паспортные данные и данные свидетельства о пенсионном страховании участником конкурса сообщаются организатору по собственному желанию. В случае объявления победителем участника, не сообщившего данные документа, удостоверяющего личность, он несет риск последствий в виде невыплаты ему награды организатором. Такое решение организатора может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников конкурса.

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организатора.

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения награды и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).

2.7. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Наградой является месячный запас корма для животного (кота).

3.2. Награда вручается по адресу: Симферополь, ул. Турецкая,15, литера «к», офис №3. Время вручения оговаривается организатором с победителем индивидуально.

3.3. Победитель конкурса вправе получить награду не позднее 28 апреля 2023 года.

3.4. Организатор конкурса уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который удерживается из суммы награды, положенной к выплате участнику конкурса (победителю), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Участник конкурса, признанный организатором победителем, обязан получить награду лично. Для получения награды победитель обязан предъявить организатору оригиналы документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организатором конкурса.

4. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 30 марта 2023 года по 27 апреля 2023 года

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить в период с 30 марта 2023

года по 13 апреля 2023 года специальную анкету, размещенную на сайте www.crimea.kp.ru, в которой необходимо указать:

а) собственные имя и фамилию, а также кличку животного;

б) краткий рассказ о животном в свободной форме, объемом не больше 500 знаков,

место проживания.

в) приложить фото животного, размером не более 1 Мб.

г) Свой email или страницу в соцсетях и телефон для обратной связи.

4.4. Кандидатура каждого из участников, предложенных посетителями для участия в Конкурсе, рассматривается Организатором в возможно короткие сроки. Организатор принимает все возможные меры для установления связи с каждым из кандидатов. Кандидат, выразивший волеизъявление о неучастии в Конкурсе, выбывает из числа участников Конкурса.

4.5. Организатор Конкурса не принимает к рассмотрению анкеты, которые содержат:

- информацию, пропагандирующую культ насилия, расовую (этническую,

национальную) неприязнь,

- религиозную нетерпимость,

- призывы к совершению государственного переворота и иных преступных действий,

нарушения законодательства Российской Федерации

- содержать высказывания оскорбительного/непристойного характера,

- содержат высказывания, отрицающие семейные ценности, пропагандирующие

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующие неуважение к родителям

и/или другим членам семьи;

- сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

4.8. Сведения, содержащиеся в анкете не должны нарушать права и законные интересы третьих лиц, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА.

5.1. Организатор Конкурса на сайте www.crimea.kp.ru размещает данные участников Конкурса.

5.2. В период с 14 апреля 2023 года по 27 апреля 2023 года (включительно) любой посетитель сайта без регистрации может отдать свой голос за любого зарегистрированного участника Конкурса в специальном разделе на сайте www.crimea.kp.ru.

5.3. Каждому из участников посетитель сайта вправе отдать только один голос, нажатием кнопки «голосовать», расположенной на странице участника, или внизу всего рейтинга. Общее количество голосов определяется итоговым количеством оценок/ кликов. Учитываются голоса посетителей, отданные в период с «14 апреля 2023 года» по «27 апреля 2023 года». Из участников отбираются лидеры – 3 участника, получившие наибольшее количество голосов посетителей. Участник Конкурса, получивший самое большее количество голосов, объявляется

победителем Конкурса.

5.4. Организатор имеет право изменить решение о победителе/победителях конкурса, в том числе после публикации результатов конкурса, в случае, если после определения и оглашения результатов конкурса будет выявлен факт использования накруток одним или несколькими победителями конкурса. Организатор вправе не рассматривать Участников, заподозренных в накрутке голосов*.

6. ПОРЯДОК И СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

6.1. Информирование участников конкурса о правилах и результатах конкурса проводится путём размещения результатов в период проведения конкурса на сайте.

6.2. Результаты конкурса размещаются на сайте еженедельно, а данные о победителе Конкурса не позднее 15 мая 2023 года.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.

7.1. Лица, принявшие участие в Конкурсе, подавшие заявку на участие в Конкурсе, признаются давшими свое согласие Организатору Конкурса на обработку их персональных данных в соответствии с Положением об обработке персональных данных (ссылка: https://www.kp.ru/daily/26600.4/3615024/).

7.2. Участник конкурса имеет право:

а) Принимать участие в конкурсе в порядке, определённом настоящими правилами;

б) Требовать выдачи приза в случае объявления участника победителем конкурса в соответствии с настоящими правилами;

в) Отказаться от участия в Конкурсе.

7.3. Участник обязан соблюдать настоящие правила.

7.4. Победители конкурса могут по просьбе организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием победителями конкурса, без выплаты за это дополнительного вознаграждения и безвозмездно предоставить организатору права на использование его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с их участием в конкурсе, содержащих его изображение, при распространении рекламной информации о конкурсе. Исключительные права на объекты авторских (смежных) прав, созданные в ходе проведения Конкурса, принадлежат организатору.

7.5. В рамках настоящего конкурса один участник может получить один приз.

7.6. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники компании-организатора, их родственники, а также другие заинтересованные лица.

8.ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

8.1. Организатор конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими правилами и действующим законодательством РФ.

8.2. Организатор вправе на своё усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие в настоящем конкурсе от любого лица, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в конкурсе или же действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим конкурсом.

8.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Организатор вправе на своё усмотрение в течение первой половины срока, указанного в п. 4.1. настоящих правил, в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение конкурса, опубликовав соответствующее сообщение на сайте.

8.5. Организатор вправе отказать лицу, признанному победителем конкурса, в выдаче приза в случае выявления нарушений последним настоящих правил.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1.Принимая участие в Конкурсе и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящего Конкурса на весь срок его проведения и в течение 3-х (трех) лет после его окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путём уведомления, направленного по электронной почте по адресу kp.crimea@phkp.ru, что влечёт автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные.

9.2. С Положением об обработке персональных данных можно ознакомиться по ссылке https://www.kp.ru/daily/26600.4/3615024/.

Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных Участника:

- фамилии, имени и отчества;

- возраста Участника;

- адреса проживания и регистрации;

- номера мобильного телефона;

9.3. Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются Организатором исключительно в целях проведения настоящего конкурса: для выдачи приза участнику конкурса, признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а также исполнения обязанностей налогового агента, предусмотренных настоящими правилами и предписываемых действующим законодательством РФ.

9.4. Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании требования уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

9.5. Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Конкурсе, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению Конкурса или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1 Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте www.crimea.kp.ru.

10.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

10.3. Организатор вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование изображения своего животного в целях популяризации ответственного отношения к домашним питомцам и продвижения Конкурса «Самый классный крымский кот-2023», включая рекламу Конкурса в сети Интернет и средствах массовой информации. Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

10.4. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

10.5. Организатор конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи, провайдеров сети Интернет и за качество предоставляемых ими услуг.