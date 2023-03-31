Для грамотной переработки все должно быть правильно разобрано Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Проблема мусора - одна их самых актуальных на сегодняшний день. Даже в самом небольшом городе России на свалку ежегодно отправляются сотни тонн отходов. Они загрязняют почву, воду и воздух, нанося непоправимый вред экосистеме.

О том, как рационально избавляться от мусора, задумываются во многих регионах нашей страны. Крым, разумеется, не исключение. Так, одна из жительниц Ялты сортирует мусор уже несколько лет.

«Комсомолка» узнала, как обстоят дела с переработкой мусора в самом популярном курортном городе Крыма, и куда жители Ялты могут сдавать отходы.

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ

Интерьер уютной и просторной кухни ялтинки Инны Вовк с недавнего времени дополнен различными емкостями, куда она отдельно складывает все сухие бытовые отходы. Фольга, жестяные банки, пластиковые бутылки и крышки от них, бумага, блистеры от таблеток - все отправляется в разные контейнеры. Больше всего, как и у многих хозяек, использованных полиэтиленовых пакетов.

Инна переехала в Крым после присоединения полуострова в состав России - девять лет назад. Тогда же женщина и задумалась о правильной утилизации вторсырья.

- Меня невообразимо впечатлила природа ЮБК. И именно здесь захотелось делать что-то для сохранения всей этой красоты, - рассказала «КП-Крым» женщина.

Начала Инна с мелочей. Стала сортировать отдельно от всех отходов стекло, бумагу и пластик. Благо, такие контейнеры в Крыму оборудованы почти на всех городских площадках.

Для последующей переработки все должно быть правильно разобрано Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЕМУ МУСОРА

Однажды Инна Вовк увидела в социальных сетях информацию о том, что в Ялте принимают бытовые отходы для переработки. Женщина сразу поинтересовалась, что от чего надо разделять и организовала мини-цех по сортировке мусора прямо у себя на кухне.

- Муж и дочери, конечно, подхватили мою инициативу и активно в этом участвуют, - отметила Инна.

Рассортированный мусор ялтинка вместе с супругом два раза в месяц отвозят в пункт приема «Чистая Ялта», организованный некоммерческой организацией по сохранению окружающей среды.

Мусор можно дважды в неделю отвозить в пункты его приема Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Экоцентр расположен недалеко от центра города - на улице Фурмана, 4. Он работает в среду и субботу с 15:00 до 17:00. Приносить отходы можно так, как делает это Инна - уже отсортированными дома. Те, у кого не хватает на это времени, могут сделать это непосредственно в организации - все согласно табличкам над контейнерами.

Для последующей переработки все должно быть правильно разобрано. Стеклянные бутылки по цветам: прозрачные, зеленые, коричневые тары отдельно от крышек. Даже прозрачные полиэтиленовые пакеты надо отделять от цветных. И все отходы должны быть чистыми и сухими. Также сюда можно принести лампочки и батарейки.

В пункты сбора мусора можно принести и батарейки Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Всем, кто приходит, мы подробно рассказываем, как сортировать мусор, и что можно приносить. Ведь главная наша работа - просветительская, - отметил один из руководителей организации «Чистая Ялта» Олег Бутаков.

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