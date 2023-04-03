В Бахчисарайском районе поезд насмерть сбил 57-летнего мужчину

Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

В понедельник, 3 апреля, в Бахчисарайском районе поезд насмерть сбил 57-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Трагедия произошла около шести утра. На перегоне станций «Сирень – Бахчисарай» машинист электропоезда применил экстренное торможение, чтобы не сбить человека. Однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

На место прибыли полицейские. Стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 57-летний житель Бахчисарайского района.

– Из опроса машиниста следует, что мужчина неожиданно появился перед поездом и на подаваемые сигналы не реагировал, – рассказали в полиции.

По факту случившегося проводится проверка. Материалы направят в следственные органы для принятия процессуального решения.

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