В Крыму поезд насмерть сбил немолодую женщину 28 июля

Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

В Крыму на железнодорожном перегоне «ст. Элеваторная - ст. Пролетная» пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

- Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигн алы, но женщина не реагировала на них, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 09.00. На вид женщине было 50-60 лет. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе водитель иномарки сбил 17-летнего байкера. Подростка с травмами доставили в больницу.

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