В Симферопольском районе водитель иномарки сбил 17-летнего байкера

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферопольском района 21 июля водитель иномарки сбил 17-летнего байкера, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В 21.50 на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта вблизи села Лозовое 36-летний водитель автомобиля «Nissan X-Trail», двигаясь в сторону Ялты, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди мопедом, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Подростка с травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП в районе села Кузнецкое Черноморского района. Погибших нет.

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