Пять человек пострадали в ДТП в районе села Кузнецкое Черноморского района

Фото: 82.mchs.gov.ru

21 июля в районе села Кузнецкое Черноморского района произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- В результате ДТП пострадало 5 человек. Погибших нет. Спасатели МЧС России обеспечили пожарную безопасность аварийного участка и транспортировку пострадавших к автомобилям скорой медицинской помощи. Движение на трассе не ограничено, - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 июля под Джанкоем произошло смертельное ДТП с участием легковушки. Водитель скончалась на месте от полученных травм.

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