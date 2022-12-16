Крымский мост полностью перекроют 19 декабря в связи с восстановительными работами

Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки. Фото: Сергей Аксенов/Tg

19 декабря на Крымском мосту запланирован очередной этап восстановительных работ, в связи с чем движение по переправе ограничат на весь день. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12.00 (мск) будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту. С 13.00 до 18.00 движение транспорта будет полностью остановлено! - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Теракт на Крымском мосту, в результате которого была повреждена автомобильная часть, произошел 8 октября. Был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда.

Напомним, что в настоящее время большая часть грузоперевозок осуществляется паромами через Керченский пролив. С ночи 9 октября по 16 декабря через пролив в обе стороны было перевезено 45 тысяч 712 пассажиров, 31 тысяча 787 единиц автотранспорта и 3 тысячи 623 железнодорожных вагона. Паромами в обе стороны за указанный период выполнено 1069 рейсов. Действующих штормовых предупреждений на 16 декабря по проливу нет.

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