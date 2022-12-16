Севастополец заплатил 13-летнему подростку за то, чтобы тот помыл ему фары, а затем начал выманивать интимные фото

Инцидент произошел на парковке рядом с одним из торговых центров города. Фото: "Яндекс.Карты"

В Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который пытался выманить подростка интимные фото. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае текущего года на парковке торгового центра «Симол» в Севастополе мужчина познакомился с 13-летним мальчиком, который вымыл фары его автомобиля за денежное вознаграждение. После этого подсудимый пригласил подростка в салон машины, где в процессе знакомства взял у него контактные данные в соцсети.

- Позже мужчина связался с ребенком в Интернете, обсуждал с ним в ходе переписки сексуальные темы и уговорил прислать ему несколько фотографий в обнаженном виде, - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, испугавшись, подросток обратился в полицию. Мужчину задержали и заключили под стражу. Следствием была собрана достаточная база доказательств, подтверждающая его вину. Мужчину осудили на пять лет колонии строгого режима.

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