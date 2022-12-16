Все суды Крыма эвакуировали 16 декабря из-за сообщений о минировании

На данный момент проверка продолжается более чем в 10 судах Крыма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за очередных сообщений о минировании все суды в Крыму 16 декабря снова вынуждены были приостановить свою работу. Об этом сообщили пресс-службе управления Судебного департамента в Республике Крым.

- На данный момент проверка продолжается в Джанкойском, Белогорском, Кировском, Первомайском, Симферопольском, Красногвардейском и Бахчисарайском районных судах, Алуштинском, Ялтинском и Судакском городских судах, а также в Киевском районном суде Симферополя, - говорится в сообщении.

Все остальные суды уже приступили к работе. К настоящему моменту информация о минировании в 14 судах республики по итогам проверки не подтвердилась.

Напомним, что сегодня утром также были эвакуированы школы Керчи. Причина та же - анонимные письма с угрозами.

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