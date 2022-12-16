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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 5:57

Школы Керчи эвакуируют утром 16 декабря

Учебные учреждения в очередной раз получили анонимные письма с угрозами
Екатерина НАЗАРОВА
В настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности

В настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Школы Керчи эвакуируют утром 16 декабря из-за анонимных писем о минировании, сообщают очевидцы в соцсетях.

Напомним, последний раз аналогичные сообщения с угрозами были разосланы в школы и детсады Керчи в конце октября. Тогда это была уже 13-я эвакуация в учебных заведениях за последние две недели.

Отметим, в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности.

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