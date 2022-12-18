В Крыму на 18-19 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Во второй половине воскресенья и завтра в течение дня в Крыму ожидается резкое усиление ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине воскресенья и завтра в течение дня в Крыму ожидается резкое усиление ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– Во второй половине дня и до конца суток 18 декабря, в течение суток 19 декабря в Крыму ожидается усиление северо-западного с переходом на северо-восточный ветра 17-22 м/с, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения и затруднений движения автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

– Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 17 декабря в предгорных районах Крыма было зафиксировано до 20 градусов тепла, тем самым побит абсолютный температурный рекорд, зарегистрированный в этот день 1937 года. Однако уже в начале грядущей недели потепление сменится привычным для этого времени похолоданием.

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