В Крыму побит абсолютный температурный рекорд 1937 года, воздух прогрелся до 20 градусов

Уже в начале грядущей недели потепление сменится привычным для этого времени похолоданием Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 17 декабря в предгорных районах Крыма было зафиксировано до 20 градусов тепла, тем самым побит абсолютный температурный рекорд, зарегистрированный в этот день 1937 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр полуострова.

– Максимальная температура воздуха (на метеостанции Симферополя) была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса, – передает агентство.

Уже в начале грядущей недели потепление сменится привычным для этого времени похолоданием, отмечают метеорологи.

Напомним, сегодня погодой на полуострове хозяйничает холодный атмосферный фронт. По данным крымских синоптиков, утром ожидается местами небольшой дождь, туман, днем без осадков.

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