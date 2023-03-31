Коллекция «скифского золота», вывезенная из музеев Крыма, может застрять в Амстердаме до конца СВО

Экспонаты для выездной выставки собирали из золотых кладовых музеев Крыма. Фото: Центральный музей Тавриды

Коллекция «скифского золота», застрявшая в Нидерландах с 2014 года, может остаться в музее Алларда Пирсона до конца СВО. Решение о принадлежности артефактов, за которые Украина судится с музеями Крыма, будет принято в сентябре. Но даже если оно будет в пользу украинской стороны, это еще не значит, что золото покинет Амстердам.

Юрист-международник, экс-руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте РФ Александр Молохов считает, что изначально была выбрана неправильная стратегия борьбы за возвращение коллекции – спор представили как между двумя хозяйствующими субъектами, обойдя стороной тот факт, что коллекция является достоянием России.

- Сейчас можно об этом уже говорить: тогдашнее руководство Министерства культуры России и Минюста России, на мой взгляд, избрало ошибочную тактику в суде, что это якобы гражданско-правовой спор двух субъектов права - крымские музеи с одной стороны и голландский музей-хранитель - с другой. А государство российское тут якобы ни при чем, - подчеркнул эксперт. – Без участия РФ в процессе - все это мышиная возня и дохлый номер.

После начала СВО голландские адвокаты «спрятались в кусты», потому как любая связь с Россией вредит карьере. Кроме того, Украина не скупилась на перфомансы в Амстердаме и пиар-компанию по защите якобы своих культурных ценностей.

- Обойтись без голландских адвокатов нельзя, точнее, нужны адвокаты, имеющие лицензию на странах ЕС - бельгийские могут быть, французские. Другое дело, что мы полностью доверились мнению голландских адвокатов, - считает Молохов. - В свое время предлагалось, чтобы Россия вступила в этот процесс как государство третьей стороной. Тогда голландский суд, по идее, прекращает разбирательство на том основании, что это вопрос государственной принадлежности территорий - спор между Россией и Украиной. И пусть золото лежит, пока Россия с Украиной не разберутся между собой.

В любом случае, коллекция, по мнению юриста, останется в Амстердаме до конца спецоперации. Даже если Верховный суд Нидерландов признает ее владелицей Украину, то пока в стране идут военные действия, вывозить артефакты нельзя.

Тем более, что выигравшая сторона должна будет заплатить за все – судебные издержки, пошлины, и, главное, охрану коллекции в самом музее. А с 2014 года счет за эти услуги может в несколько раз превысить цену самих предметов – их страховая стоимость в общей сложности превышает 1 миллион евро.

- У меня есть большое подозрение, что под голландцы сейчас откажутся отдавать это золото даже Украине, ссылаясь на всевозможные чрезвычайные обстоятельства. И я думаю, что этот номер у них может пройти. Потому что, по большому счету, получить такую коллекцию не мытьем, так катанием, оставить у себя, почему бы нет? Разберись потом, когда у вас там специальная военная операция закончится, - подытожил Молохов. - У нас такая горькая шутка родилась: быстрее передадут золото в Киев - быстрее оно вернется в Крым.

КОЛЛЕКЦИЮ МОГУТ ОТДАТЬ УКРАИНЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин считает, что коллекцию могут передать Украине безвозмездно.

- В сентябре будет окончательное решение о принадлежности коллекции, и пока рано о чем-то говорить. За охрану платит тот, кто выиграет, но в случае с Украиной в виде жеста доброй воли могут отдать так, дело такое. Все предметы у нас на учете, все автоматически стали частью нового музея, образованного в составе Российской Федерации, и вместе со всеми другими объектами перешли в российский музейный фонд, - уточнил Мальгин.

Решение Верховного суда Нидерландов должно быть обнародовано 15 сентября этого года. Сторона обвинения настаивает на отклонении кассации крымских музеев - Керченский историко-культурный, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и «Херсонес Таврический» хотят вернуть свои 2 тысячи экспонатов, которые уехали в 2013 году в Бонн, а потом и в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море» и должны были вернуться в Крым в июне 2014 года. Защита считает, что шансы на возвращение «скифского золота» есть. Но они составляют один к трем.

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