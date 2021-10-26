Как Крым будет бороться за возвращение «скифского золота»

Золотые артефакты стали предметом раздора в 2014 году Фото: Архив "КП"

Крымские музеи и власти республики будут бороться за возвращение «скифского золота» всеми доступными правовыми способами, сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.

По ее словам, решение, вынесенное Апелляционным судом Амстердама, является «беспрецедентным случаем». Кроме того, оно противоречит всем нормам международного права в сфере музейного дела и охраны культурного наследия.

- Считаю, что политизированный вердикт полностью продиктован нежеланием ряда зарубежных стран признавать Крым российским. Крымские музеи, министерство культуры Республики Крым категорически не принимают данное решение и продолжат работу по возвращению своих музейных коллекций всеми доступными правовыми методами, - сказала Новосельская.

Глава Минкульта Крыма также сообщила, что будет использована возможность обжаловать решение Апелляционного суда в Верховном суде Нидерландов.

За границу отправили больше двух тысяч артефактов. Фото: wikipedia.org

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов также заявил, что «скифское золото» принадлежит только крымчанам.

Политик написал на странице в Instagram, что решение суда Амстердама является неправомерным, и никто не имеет права претендовать на артефакты, которые принадлежат народу Крыма.

В свою очередь, заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов отметил, что возврат коллекции на Украину противоречит не только ряду норм международного права, но и принципам межмузейного обмена.

- Есть такое правило – сохранение археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда они происходят. Произошло грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое гарантировано рядом международных актов, - сказал Александр Молохов и выразил надежду, что в ближайшее время будет подана жалоба в Верховный суд Нидерландов.

Напомним, 26 октября Апелляционный суд Амстердама объявил о передаче «скифского золота» Украине. Глава РК Сергей Аксенов назвал это решение «рейдерским захватом» и сказал, что борьба будет продолжена. Коллекция из 2111 экспонатов была собрана в четырех крымских музеях. Она была представлена на выставке в Амстердаме в 2014 году. В это время Крым вошел в состав России, а после завершения выставки Украина потребовала Амстердам вернуть экспонаты в Киев. С этого момента начались судебные тяжбы. Оценочная страховая стоимость «скифского золота» - около двух миллионов евро.

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