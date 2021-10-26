«Скифское золото» должно вернуться в Крым: Сергей Аксенов раскритиковал решение суда Амстердама

Экспонаты были вывезены из Крыма в 2013 году Фото: "КП" Архив

Глава РК Сергей Аксенов назвал решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции «скифского золота» возмутительным и неправовым решением.

Ранее Апелляционный суд Амстердама 26 октября вынес решение передать экспонаты из коллекции «скифского золота» Украине. При этом судья заявил, что вынесенное решение может быть обжаловано в Верховном суде Амстердама.

- Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват, - заявил глава РК.

Аксенов напомнил, что уникальные артефакты были найдены на крымской земле, поэтому экспонаты являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан.

- Экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют право и справедливость. Но суду, похоже, плевать и на первое, и на второе. Он предпочел руководствоваться не правом, а политикой, пошел на поводу у истеричных требований представителей киевского режима. Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена, - заключил глава РК.

Напомним, коллекция из 2111 экспонатов четырех крымских музеев отправилась в 2013 году на выставку в Бонн, а затем в Амстердам. Однако после завершения выставки Крым уже стал российским регионом, поэтому Украина захотела вернуть экспонаты в Киев.

Окружной суд Амстердама в 2016 году вынес решение передать коллекцию Украине. Юристы крымских музеев подали апелляцию на решение суда Амстердама, и судебные тяжбы затянулись. Позже крымские музеи предоставили суду все необходимые документы по дополнительному запросу.

Среди экспонатов есть украшения, предметы декоративно-прикладного искусства, фрагменты вооружения, статуэтки древнегреческих богов. Предметы были переданы из Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического». В Крыму заявляли, что оценочная страховая стоимость «скифского золота» - около двух миллионов евро.

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