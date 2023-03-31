Думали Мурка, а оказался Фугас: история боевого кота, прибившегося к российским морпехам в зоне СВО

Пушистому члену команды военнослужащие даже заказали специальный именной ошейник.Фото: Валерия Петрусевич

Животные, ставшие боевыми друзьями наших военнослужащих, уже не редкость на передовой. Российские бойцы спасают четвероногих из-под обстрелов, а те в ответ дарят защитникам всю свою любовь. Из зоны СВО хвостатых зачастую вывозят волонтеры, но многие пушистики предпочитают оставаться со своими спасителями и становятся настоящими членами боевой команды. Один из них - кот Фугас, который уже десять месяцев радует своей непосредственностью российских морпехов.

Удивительную историю бело-рыжего прохвоста «КП-Крым» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро мира - волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

БЫЛ РАНЕН И НАПУГАН

В начале прошлого лета белый комочек с рыжими пятнами, обожженной мордой и поломанным хвостом прибился к морпехам. Бойцы пожалели малыша - оставили в блиндаже и подлечили. Кошке (как сначала решили защитники) дали кличку Мурка, однако спустя несколько дней выяснилось, что пушистик - мальчик. Военные стали называть нового друга Мур, но имя не прижилось. Коту присвоили новое - Фугас.

Боевой кот стал полноправным членом команды. Российские бойцы просили волонтеров привозить пушистому другу миски, витамины и специальный корм. Тогда же у кота появился и фирменный именной ошейник.

- С Фугасом мы познакомились совсем недавно, когда ездили в гости к морпехам в Запорожскую область, - рассказывает Валерия Петрусевич, - Вальяжно лежащий кот занял целый стул в уютной землянке и не хотел уступать мне место - пришлось попросить табуретку.

БЕССТРАШНЫЙ ЗАЩИТНИК

Почти за год жизни с военнослужащими, испуганный котенок превратился в настоящего защитника, равнодушного даже к взрывам и обстрелам.

- Как-то во время вражеских прилетов кот лежал на улице, щурился на солнце и только дергал ухом. Фугас не пользуется дверью, а проникает в теплый блиндаж в щель под крышей, заботливо сделанную специально для него, - отмечает крымский волонтер.

Недавно боевой кот вернулся с улицы раненым - со следами укусов и поврежденной лапой. Судя по всему, отстаивал свои боевые интересы с другими животными. От помощи новых товарищей, разумеется, отказываться не стал - разрешил фельдшеру обработать ранки и сделать перевязку.

Недавно Фугас вернулся домой раненым, но позволил фельдшеру обработать и перевязать рану. Фото: Валерия Петрусевич

Сейчас Фугас в полном порядке - набирается сил и знакомится с новым обитателем блиндажа - кошкой Пулькой, которую тоже приютили бойцы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как живут другие кошки и собаки, прибившиеся к российским военнослужащим в зоне СВО.

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