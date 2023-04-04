В Севастополе после столкновения с иномаркой мотоциклиста отбросило в автобус: он погиб

Авария произошла на проспекте Генерала Острякова. Фото: скриншот из видео

Во вторник, 4 апреля, в Севастополе Mercedes-Benz сбил мотоциклиста; пострадавшего отбросило в автобус, и он погиб. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Трагедия произошла в 16.36. Мужчина 1967 года рождения ехал за рулем Mercedes по проспекту Генерала Острякова. В районе дома №60 водитель решил развернуться. При этом он не уступил дорогу попутному мотоциклу Suzuki. В итоге транспортные средства столкнулись.

– От удара мотоциклиста отбросило в автобус, который стоял на остановке общественного транспорта, – сообщили в полиции.

В результате ДТП погиб водитель двухколесного транспорта. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи на месте происшествия.

– В данный момент сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия с целью установления причин и обстоятельств произошедшего ДТП, – отметили в МВД.

Водителя легковушки направили в больницу, чтобы выяснить, был ли он пьян.

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