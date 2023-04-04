В Керчи осудят водителя BMW, который сбил двух детей и скрылся

Мужчина сел за руль, будучи лишенным водительских прав, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Фото: МВД по Республике Крым

В Керчи осудят местного жителя, который сел за руль пьяным и сбил двух детей, один из которых впоследствии скончался в больнице скончался. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

– В Керченский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Керчи, ранее лишённого водительских прав и сбившего двух детей на детской площадке, – говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло вечером 18 января. У входа в парк на пересечении улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Войкова, Славы и Всесоюзной двух мальчиков 7 и 8 лет на полной скорости сбил автомобиль BMW 740. Водитель скрылся с места аварии, но его авто с разбитым капотом и потерянные в результате удара номера нашли неподалеку.

Вскоре мужчину задержали. Как выяснилось, 41-летний житель Керчи, ранее судимый индивидуальный предприниматель сел за руль, будучи лишенным водительских прав, к тому же в состоянии алкогольного опьянения.

Оба мальчика были госпитализированы с различными травмами. Один из них впал в кому, его состояние врачи оценивали как нестабильное и тяжелое. Спустя неделю он скончался.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места ДТП и пострадавших в опасности.

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