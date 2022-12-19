Бывшего первого замруководителя депздрава Севастополя осудят за ущерб бюджету в 20 млн рублей

Объем материалов уловного дела составил 23 тома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя предстанет перед судом за взяточничество и халатность, повлекшую причинение крупного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Осенью 2019 года обвиняемый курировал процесс госзакупок для нужд департамента, а также следил за проведением ремонтных работ на объектах здравоохранения. Он же потребовал от подрядчика одной из строительных организаций провести ремонт в принадлежащих ему апартаментах.

- В случае согласия с его предложением обвиняемый пообещал заключать с организацией прямые контракты без проведения конкурентных процедур, а в случае отказа - препятствование коммерческой деятельности организации, - говорится в сообщении.

Представитель строительной организации согласился с условиями, закупив стройматериалы и выполнив работы на 600 тысяч рублей. После этого с организацией был заключен договор на поставку оборудования в одном из лечебных учреждений на сумму 299 тысяч рублей.

Кроме того, в апреле 2020 года обвиняемый заключил госконтракт еще с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам. Ущерб бюджету города составил более 20 миллионов рублей.

В ходе расследование уголовного дела было проведено более 40 допросов, 10 обысков по месту жительства обвиняемого и в медучреждениях, назначен ряд сложных судебных экспертиз. Объем материалов уловного дела составил 23 тома. Материалы направлены на рассмотрение в суд.

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