В Евпатории 15-летний подросток погиб под завалами «заброшки», пытаясь снять эффектное видео

Устанавливается собственник заброшенного помещения. Фото: прокуратура Республики Крым

В Евпатории 15-летний подросток погиб в результате обрушения стены заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, вечером 31 марта группа девятиклассников после школы пришла к «заброшке» по проспекту Мира в поселке Мирный под Евпаторией. Один из них взял с собой молоток, чтобы его друзья сняли на видео, как он ломает кирпичную стену.

– Во время этого процесса часть стены упала на 15-летнего подростка: мальчик оказался под обломками с травмами головы и тела, – рассказали в региональном Следкоме.

Прибывшие на место спасатели достали мальчика из-под завалов и передали бригаде скорой помощи. Спустя короткое время ребенок скончался в больнице.

Региональный Следком проводит проверку по факту случившегося. Назначены экспертизы, устанавливается собственник заброшенного помещения. Кроме того, будет дана оценка обстановке в семьях подростков.

Свою проверку проводит региональная прокуратура. На место выезжал прокурор Евпатории Сергей Шкаев.

– Будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании заброшенного строения, в том числе по принятию мер, направленных на ограничение доступа к нему граждан, – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

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