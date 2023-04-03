По словам синоптиков, самым холодным за всю историю Крыма выдался апрель в 1997 году, Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на то, что календарная весна наступила еще чуть больше месяца назад, в Крыму тепло круглый год! Именно в апреле начинает становиться по-настоящему тепло, солнечные дни уже радуют жителей и гостей полуострова. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на апрель в Крыму 2023.

По данным регионального гидрометцентра республики, столбики термометра постепенно повышаются. Со второй половины месяца средняя суточная температура воздуха переходит через +10°, поэтому все реже будут наблюдаться туманы, а осадки - иметь летний характер.

- Среднемесячная температура воздуха на ЮБК в апреле составит +10.8°, на западном побережье +10.4°, на восточном побережье +10°, в предгорье +10.3°, в степных районах +10.3°, в горах +6.0°. В зависимости от особенностей атмосферной циркуляции, месяц может быть как очень теплым, так и экстремально холодным. Однако в этом году мы ждем исключительно теплый прогноз, - отметила начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Синоптики Крымского гидрометцентра также обещают, что в экватор весны жители полуострова, наконец, смогут спрятать пуховики и шубы в дальний ящик и достать легкие плащи и кофты, так как в ближайшие дни столбики термометра поднимутся до +20°!

- Мы ожидаем, что в этом месяце средняя температура воздуха будет находиться в пределах нормы. Это +10,0° тепла, а в горах +6,0°. Месячное количество осадков предполагается от 31,8 мм в городе и 54,5 мм , в горах, - добавила синоптик.

Также в гидрометцентре успокоили, что с осадками в виде снега можно попрощаться. Погодные изменения не повлияют на общую весеннюю картину. В середине апреля температура воздуха может понизиться до +7...+8° днем и до +3...+4° ночью, а в остальное время будет подниматься выше +10°.

КСТАТИ

По словам синоптиков, самым холодным за всю историю Крыма выдался апрель в 1997 году, когда средняя температура воздуха составила +7.2°. В 1965 году метеорологи зафиксировали абсолютный минимум -15° мороза.

- Наиболее теплым был апрель в 2018 году со среднемесячным показателем +13°. Но самый жаркий день был в 1975 году +32.7° - отметила синоптик.

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