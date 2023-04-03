Мечтает найти военного, подарившего шоколадку: как сложилась судьба девочки, ставшей прототипом памятнику «Вежливым людям» в Симферополе

Памятник «Вежливым людям» был открыт в Симферополе в 2016 году Фото: Александр КОЦ

В феврале 2014 года телеэкраны страны облетели трогательные кадры - маленькая девочка во время событий Крымской весны подошла к российскому военному и обняла его. Видео не только стало популярным на ТВ, но и набрало миллионы просмотров в Интернете.

Внезапный порыв ребенка, решившего поблагодарить вооруженного военного, растопил самые холодные сердца и послужил прототипом для создания памятника «Вежливым людям» в Симферополе.

Но о том, как сложилась дальнейшая судьба девочки, не было известно ничего.

Спустя девять лет после записи того легендарного видео, «Комсомолка» встретилась с 15-летней Анной Соловьян – той самой героиней ролика. Школьница объяснила, почему так долго находилась «в тени» и рассказала о своей мечте.

Сейчас Ане Соловьян уже 15 лет Фото: Ирина ГЕРЦ

НИКТО НЕ ИСКАЛ

Сейчас Аня, помимо учебы, принимает активное участие в жизни города и состоит в детской администрации Симферополя. В нее входят дети от 10 до 17 лет. Главная цель проекта - вовлечение юных крымчан в общественную жизнь крымской столицы. О том, что Анна та самая девочка из видео, стало известно после того как она пришла в мэрию на собеседование.

РЕБЕНКА ПУСТИЛИ К СОЛДАТУ

- Я была еще в неосознанном возрасте, и, конечно, тогда еще не понимала политических тонкостей. Но хорошо помню тот период - атмосфера накалялась. Тогда в Крым и начали заезжать «вежливые люди». После их появления все изменилось. У меня даже было ощущение какого-то праздника, - рассказывает Аня.

Видео сняли в конце февраля 2014 года. В этот день шестилетняя Аня вместе с мамой пошли прогуляться на площадь Ленина. На улицах города было много семей с детьми. Взрослых к военным не подпускали, а вот для детей могли сделать исключение. Этим и воспользовалась мама Ани Татьяна. Женщина спросила у ополченцев, может ли ее 6-летняя дочь поздороваться с военными.

Это фото сделано именно в тот день, когда русский солдат подарил Ане шоколадку. Фото: личный архив героя публикации

- Я уже точно не скажу, как все происходило. Помню, что когда я подошла к солдату, то мне – маленькой девочке – он показался взрослым мужчиной, поэтому сначала я даже растерялась. А он вдруг снимает повязку с лица, наклоняется и дает мне шоколадку. И я обняла его в ответ, - вспоминает Аня Соловьян.

Мама Ани Татьяна, которая также присутствовала при разговоре с «Комсомолкой», отметила: на самом деле, солдату было не более 25 лет. Это по меркам малышки он казался очень взрослым.

ПОПРОСИЛИ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ ДУБЛЬ

По словам мамы Анны Соловьян, порыв ребенка был настолько искренний и неожиданный, что снять его на видео никто не успел. Когда семья уже начала уходить, к ним подошел один из ополченцев и попросил вернуться.

- Он сказал, что это была потрясающая история, которую обязательно нужно запечатлеть. Я, конечно, согласилась. Так что момент, который попал на видео - это уже второй дубль, - поделилась сенсационной новостью Татьяна. - Запись мне отдала девушка, которая его снимала, она из Севастополя. А спустя год вышел фильм на федеральном канале. Мне сразу начали звонить и говорить: «Там же твою Аню показывают!»

О том, что кто-то еще снимал эту сцену, семья Ани была не в курсе. Но это оказалось так, потому что позже ролик с «обнимашками» завирусился и в Сети. Естественно, на видео обратили внимание и в украинском сегменте Интернета. Татьяна тогда поразилась негативу, который лился в сторону ее маленькой дочери. Чтобы уберечь дочь от хейта, семья Анны Соловьян не стала афишировать, что именно эта девочка стала одним из символов Крымской весны.

Поэтому только самые близкие люди знали, что именно образ Ани послужил прототипом для создания памятнику «Вежливым людям». В итоге девочку, оставшуюся инкогнито, не смогли пригласить на его открытие.

Ежегодно в день присоединения Крыма к России к памятнику «Вежливым людям» возгалают цветы Фото: Александра Тимощенко

«ХОТЕЛА БЫ СКАЗАТЬ «СПАСИБО» ЗА ТО, ЧТО НАС ЗАЩИЩАЛ»

С самого детства Аня интересовалась, кем же был тот «вежливый» мужчина, к которому она подошла в 2014-м году . Выяснить это не удалось до сих пор.

- Я бы очень хотела с ним познакомиться, сказать спасибо за то, что защищал нас всех в это непростое время, - говорит Анна. - Я много раз пересматривала это видео - он был таким искренним. Может быть, у него были свои дети, и он вспоминал их, глядя на меня.

СОБИРАЕТСЯ СТАТЬ ПСИХОЛОГОМ

Сейчас Аня заканчивает девятый класс одного из лицеев крымской столицы. После школы девушка собирается поступить на факультет психологии.

- Я хочу помогать людям. Уже сейчас ко мне обращаются за советами подруги, поэтому, думаю, что у меня могло бы получиться. Но вообще - самый страшный вопрос, который можно задать девятикласснику - чем ты хочешь заниматься в будущем. Все может измениться, - с улыбкой подмечает Аня.

Сейчас у юной крымчанки очень насыщенные будни, приходится совмещать учебу в школе и мероприятия в детской администрации Симферополя. По словам Ани, сейчас как никогда важно поддерживать свою страну и прививать подрастающему поколению патриотическое воспитание.

- Крым всегда был российским, и остается им по сей день. В 2014-м полуостров вернулся в родную гавань. И я понимаю, что это было абсолютно правильное решение. Я счастлива быть частью нашей страны, - заключила Анна Соловьян.

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