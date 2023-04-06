В Крыму «сотрудник ФСБ» обещал мужчине за 4 миллиона помочь закрыть уголовное дело

У обвиняемого изъяли нагрудный знак ФСБ, автомат и пневматический пистолет. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Крыму двух жителей Оренбурга обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве; один из фигурантов выдавал себя за сотрудника ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Приезжий из Оренбурга познакомился в Крыму с местным жителем, в отношении которого расследовали уголовное дело о мошенничестве. Фигурант узнал об этом. Он представился сотрудником ФСБ и предложил помочь за 4 миллиона рублей.

– «Доброжелатель» пояснил, что 2,5 миллиона уйдут на взятку его «коллегам» – представителям спецслужб, которые привлекут к уголовной ответственности сотрудников полиции, что повлечет прекращение уголовного дела, – рассказали в СК.

Что же касается остальной суммы, то, как заявил фигурант, 1,5 миллиона ему нужны были на «оперативные расходы», связанные с перелетами в Москву для встреч со своим «начальством». Далее обвиняемый обратился к своему земляку – бывшему военному, у которого были знакомые правоохранители.

– Тот тоже помочь пообещал, приняв взятку в 2,5 миллиона, однако никаких действий предпринимать не намеревался, – сообщили следователи.

В итоге обоих фигурантов задержали. Один из них полностью признал свою вину и дал показания против своего подельника. У обвиняемого, который представлялся сотрудником спецслужбы, изъяли нагрудный знак ФСБ, охолощенный автомат Калашникова, а также пневматический пистолет Макарова, которые он демонстрировал знакомым, подтверждая принадлежность к работе в ведомстве. У обоих фигурантов арестовали автомобили и недвижимость.

Как сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры, в ближайшее время уголовное дело направят в Центральный районный суд Симферополя.

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