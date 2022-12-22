В Крыму опровергли сообщения о перекрытии Крымского моста на новогодние праздники

Информация, что с 27 декабря Крымский мост будет закрыт не соответствует действительности. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Планов перекрывать Крымский мост на новогодние праздники нет, сообщения о приостановке движения по переправе не соответствуют действительности. Об этом в среду на совещании сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.

- Начала поступать информация от недоброжелателей, что с 27 декабря по какое-то там января будет закрыт Крымский мост [для] движения всех видов транспорта. Действительно, в настоящее время сейчас проводятся мероприятия, связанные с ремонтом левой стороны Крымского моста. Никаких в планах перекрытий долгосрочных мостового сооружения не планируется, - сообщил Лукашенко.

По его словам, краткосрочные перекрытия имеют место быть ввиду проведения восстановительных работ. Так, например, последний раз движение для легковых автомобилей и автобусов на переправе перекрывали 21 декабря. К вечеру проезд был вновь открыт. Все желающие могут беспрепятственно планировать поездки для отдыха.

В то же время штатно продолжает функционировать Керченская переправа. По состоянию на 21 декабря очередь из грузовиков со стороны Таманского полуострова в сторону Крыма начала уменьшаться после временной приостановки паромов ввиду непогоды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аксенов: долгосрочных перекрытий Крымского моста не планируется

Он в очередной раз призвал крымчан и гостей полуострова руководствоваться только официальными источниками информации (подробнее)