Аксенов: долгосрочных перекрытий Крымского моста не планируется

Долгосрочных ограничений движения по Крымскому мосту не планируется Фото: Юлия МАРКИНА

В связи с работами по восстановлению Крымского моста после теракта возможны краткосрочные перекрытия движения, однако долгосрочных ограничений не планируется. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Действительно, сейчас активно проводятся мероприятия, связанные с ремонтом левой части Крымского моста, и возможны краткосрочные перекрытия движения в рамках проведения регламентных работ по восстановлению. Однако долгосрочных перекрытий не планируется, – написал Аксенов.

Он в очередной раз призвал крымчан и гостей полуострова руководствоваться только официальной информацией о работе моста.

– Только информация, исходящая от федеральных ведомств, может быть достоверной. На иные источники прошу не реагировать, – добавил глава республики.

Напомним, 21 октября с 12:00 автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. В 16:15 движение восстановлено.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт – был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день.

5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части. В настоящее время продолжается ремонт левой части, основные работы планируют завершить в марте 2023 года.

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