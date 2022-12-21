Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено вечером 21 декабря

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- Сегодня в 16.15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня с 12.00 движение на Крымском мосту было перекрыто ввиду проведения ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов долгосрочных перекрытий моста не планируется, все желающие могут планировать поездки в Крым и обратно беспрепятственно.

- Сейчас активно проводятся мероприятия, связанные с ремонтом левой части Крымского моста, и возможны краткосрочные перекрытия движения в рамках проведения регламентных работ по восстановлению. Однако долгосрочных перекрытий не планируется, - написал глава республики в своем Tg-канале.

Напомним, что Керченская паромная переправа по состоянию на 21 декабря работает штатно. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Паромами, работающими на линии, с 9 октября в обе стороны было выполнено 1146 рейсов.

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