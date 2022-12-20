Движение по Крымскому мосту вновь перекроют 21 декабря

8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки. Фото: Сергей Аксенов/Tg

21 декабря до вечера вновь перекроют автомобильное и автобусное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- В связи с ремонтно-восстановительными работами 21 декабря с 12:00 (мск) будет временно ограничено движение транспорта по Крымскому мосту. С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильную часть переправы полностью восстановили к началу декабря, однако ремонтные работы все еще продолжаются.

Для транспорта, перевозящего грузы первой необходимости и скоропортящиеся продукты, действует паромная переправа через Керченский пролив. В пресс-службе Минтранса отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу на 20 декабря нет. Работа паромов после временной приостановкм из-за непогоды была вновь восстановлена.

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