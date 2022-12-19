Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после приостановки, связанной с проведением ремонтных работ. Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после приостановки, связанной с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Минтранс РФ.

– Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, – говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе заявляли, что движение по Крымскому мосту будет перекрыто 19 декабря до 18:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт – был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день, 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части.

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