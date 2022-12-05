«Надо довести до идеального состояния»: Владимир Путин оценил ремонт Крымского моста

Президент проехал по восстановленному символу возвращения Крыма в состав РФ за рулем автомобиля. Фото: скриншот из видео kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил отремонтированный Крымский мост, по которому сегодня, 5 декабря, запустили автомобильное движение. В результате ЧП 8 октября были разрушены четыре пролета - их удалось восстановить в рекордно быстрые сроки.

Глава государства проехал по главному символу присоединения полуострова к Российской Федерации за рулем автомобиля вместе с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.

Вице-премьер РФ рассказал Владимиру Путину о ходе восстановительных работ, отметив, что ремонт проводился в кратчайшие сроки.

Ремонт Крымского моста закончили за рекордные сроки - 56 дней. Фото: Марат Хуснуллин\Telegram

- Мы с трех заводов крупнейших металлопроизводителей - из Тюмени, Кургана и Воронежа - привезли конструкции и за 2 недели собрали все 1214 тонн. Строители оперативно выполнили ремонт в рекордно сжатые сроки за 56 дней, хотя обычно такие работы могут занимать от полугода до года, - рассказал Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин отметил, что сейчас движение открыто по правой части Крымского моста. Работоспособность левой части пока ограничена, но ее укрепили еще с первых дней после ЧП.

- Левая часть в рабочем состоянии, но она пострадала. Нужно довести ее до идеального состояния, - отметил Владимир Путин.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло ранним субботним утром 8 октября. Жителей Керчи разбудил мощный хлопок, после чего со стороны инфраструктурного объекта повалил густой черный дым. Позже стало известно, что причиной инцидента стала фура, начиненная взрывчаткой. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Отмечалось также, что авторы, исполнители и заказчики подрыва - спецслужбы Украины.

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