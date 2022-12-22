Избили жителя Магнитогорска и отобрали 1,5 млн: экс-командир отделения ППС в Алуште, «закрывший глаза» на беспредел сотрудников, отправился в колонию на три года

Экс-командир получил 100 тысяч взятки и «закрыл глаза» на избиение уральца. Фото: федеральный портал участковый.онлайн

Скандал с участием трех сотрудников патрульно-постовой службы в Алуште - старшего сержанта и двух сержантов, а также нечистого на руку командира ППС - майора МВД, получил продолжение. Последний отправился в колонию общего режима на три года, а также на пять лет лишился права работать в органах внутренних дел.

Речь идет о шокирующей истории, которая произошла в середине апреля 2022 года. Жертвой беспредела алуштинских полицейских стал 47-летний житель Магнитогорска Владимир. Мужчина решил сменить Южный Урал на солнечный Крым и присматривал домик на ЮБК. Деньги на покупку - 13 тысяч 200 американских долларов - он постоянно носил с собой, так как опасался, что их украдут. Однако ситуация развернулась хуже, чем можно было предположить.

Возле одного из офисов мобильной связи мужчина привлек внимание троих сотрудников патрульно-постовой службы. Как сам Владимир рассказывал «Комсомолке», полицейские попросили его предъявить документы, а после небольшой словесной перепалки, силой затолкали в личный автомобиль одного из сержантов. Там беспредельщики в погонах поняли, что у мужчины с собой крупная сумма денег.

Подробности шокирующей истории "Комсомолке" рассказывал сам пострадавший Фото: Ирина ГЕРЦ

В итоге, Владимира вывезли в лес, избили и отобрали деньги - в переводе на российскую валюту, это, на секундочку, полтора миллиона рублей. А чтобы скрыть свои преступные деяния, дали взятку в размере 100 тысяч рублей начальнику - тогда еще командиру алуштинского отделения ППС, майору Юрию Терещенко.

ОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ УЙТИ

Владимиру пришлось долго и упорно добиваться правосудия. В итоге преступная схема вскрылась и на всех фигурантов дела завели по «уголовке». Трое сержантов-беспредельщиков до сих пор находятся под следствием, а рассмотрение дела их начальника завершено.

Как сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда, экс-командир отделения ППС отдела полиции Алушты обвиняется в получении взятки за незаконные действия и бездействие. Как «КП-Крым» сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет именно о Юрии Терещенко.

- Будучи осведомленным о совершенных противоправных действиях подчиненными, обещал помощь в сокрытии совершенного противоправного деяния, и в последующем не сообщил об известных ему обстоятельствах при проведении служебной проверки. За это получил от одного из трех подчиненных взятку в размере 100 тыс. рублей, - отметили в пресс-службе суда.

Стоит отметить, что Юрий Терещенко полностью признал свою вину и раскаялся. Следующие три года экс-командир ППС проведет в колонии общего режима. Смягчили приговор майору также маленький ребенок и престарелая мать на его иждивении, а также тот факт, что экс-полицейский помогал в раскрытии скандального дела.

Остальные полицейские-беспредельщики сейчас находятся под следствием. Фото: читатель КП

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