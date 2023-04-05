Крымские волонтеры открыли в Херсонской области пункт гуманитарной помощи

Волонтеры привозят вещи, продукты и медикаменты. Фото предоставлено волонтерами НКО «Переправа»

В Херсонской области появился пункт гуманитарной помощи, созданный крымскими волонтерами. Открыли его сотрудники ялтинской некоммерческой организации «Переправа».

Только в марте 2023 года волонтеры и добровольцы привезли в Генический район полторы тонны самых необходимых вещей, которые собрали с помощью неравнодушных крымчан.

«Комсомолка» узнала, как организована работа пункта в Херсонской области, а также какую помощь оказывают волонтеры жителям нового региона России.

ПОМОГАЮТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Первый пункт гуманитарной помощи ялтинская организация открыла в Геническе. Волонтеры работают здесь по многим направлениям - от обеспечения необходимыми вещами до содействия в восстановлении документов.

- Решение оказывать помощь новому региону России принял сразу, как только побывал осенью на референдуме в Геническе, - рассказывает руководитель организации Юрий Шуринов, – Познакомился там с руководством города, волонтерами, чтобы организовать совместную добровольческую работу по направлениям, которым занимается наша организация.

Помогают жителям нового региона РФ неравнодушные крымчане всех возрастов. Фото предоставлено волонтерами НКО «Переправа»

Центр по оказанию гуманитарной помощи работает в Геническе на улице Мира, 51. Сюда волонтерские организации со всего Крыма доставляют нуждающимся самое необходимое: одежду, подгузники, продукты, медикаменты и многое другое. Добровольцы центра ходят домой к больным и одиноким людям, помогают с восстановлением документов.

ПРИЕЗЖАЮТ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ОБЛАСТИ

Также крымские волонтеры организовали акцию «Помощь селам». В самые отдаленные населенные пункты региона привозят вещи и продукты.

В середине марта сотрудники ялтинской организации на собственном автобусе доставили в Геническ более полутора тонн гуманитарного груза: мужские, женские и детские вещи, игрушки и средства гигиены. Сейчас волонтеры собирают новый груз для отправки.

КСТАТИ

Оказать помощь жителям Херсонской области могут все желающие. Принести хорошие, чистые мужские и женские вещи медикаменты и продукты питания длительного хранения можно в Ялте на улице Кирова,10 в волонтерский штаб «Переправы».

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