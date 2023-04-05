Крымские ученые создали уникальный препарат из оливы, позволяющий бороться с онкологией

Инновационный препарат состоит из плодов и листьев оливы, которые собрали в крымском поселке Форос Фото: Мария ЛЕНЦ

Витамины, фитопрепараты и биологически активные добавки (БАДы) прочно вошли в жизнь современного человека. Их принимают, чтобы восполнить дефициты или укрепить здоровье. Но медицина не стоит на месте, поэтому ученые Крымского федерального университета разработали БАДы, которые помогают бороться с раковыми клетками. Об этом КП-Крым рассказал директор селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ Дмитрий Ермолин.

Инновационный препарат состоит из плодов и листьев оливы, которые собрали в крымском поселке Форос. Еще в античные времена это растение использовали лекари, а сейчас активно применяют в гомеопатии и народной медицине. С помощью активных веществ маслины можно снизить артериальное давление и количество сахара в крови, вывести камни из почек и даже изменить биосвойства возбудителя туберкулеза. Препараты на основе оливы также часто применяют в косметике. С экстрактом растения производят крема и мази для наружного применения.

В Крыму хотят посадить больше деревьев оливы Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

По словам Дмитрия Ермолина, ученые и студенты вуза во время практики провели исследования листьев растения, которые показали наличие таких веществ, как олеоканcал, олеуропеин, гидрокситирозол и вербаскозид.

- Все эти соединения могут оказывать мощное действие против раковых новообразований. Они же и используются в лекарствах для онкобольных. Однако нужно учитывать, что это не является лекарственным препаратом. Мы позиционируем средство как фитопрепарат или биологически активную добавку, которая ни в коем случае не заменяет терапию при онкозаболеваниях, - отмечает Ермолин.

Сами таблетки выглядят как стандартные капсулы. Сначала листья маслины высушивают специальным способом в инфракрасной лампе без потери биологически активных веществ, затем измельчают до порошкообразного состояния и помещают в оболочку.

- Сейчас препарат проходит клиническое исследование, но вскоре будет запущен в массовое производство. Одним из плюсов крымского БАДа является то, что оно не относится к лекарственным средствам, а значит, покупать его можно без рецепта, - добавил исследователь

По его словам, сейчас крымские ученые активно использую оливу в исследовательских целях. Благодаря широкому спектру полезных свойств растение планируют внедрять в разные сферы жизни. Для этого на полуострове хотят посадить как можно больше деревьев.

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