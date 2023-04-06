«Границ им не видать как своих ушей»: в Крыму жестко ответили на условия Киева о переговорах с Россией

Заявления киевского режима "дойти до Крыма" - это не более, чем мечты, уверены в республиканском парламенте Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму ответили на заявления представителей офиса президента Украины о возможности переговоров по полуострову. Вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс назвал планы дойти до Крыма якобы в результате контрнаступления мечтами и «отвлечением от реальных дел».

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил о готовности Киева к переговорам, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Украина якобы не исключает взятие Крыма под свой контроль «военным путем».

В беседе с корреспондентом «КП-Крым» вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс жестко отреагировал на заявления, назвав представителей киевской власти, придерживающихся подобного мнения, «удивительными идиотами».

- Они говорят, что готовы к переговорам, но тут же ставят условия. Переговоры - это обоюдный процесс, поэтому должны быть без условий, - подчеркнул парламентарий.

По словам Ефима Фикса, угрозы же «дойти до Крыма» не имеют под собой никаких оснований.

- Границ им не видать как своих ушей. Пусть защищают свою границу ближе к Киеву, потому что российская армия настроена решительно. И задачи по специальной военной операции будут выполнены.

Вице-спикер Госсовета Крыма также отметил, что властям в Киеве нужно заниматься своим делом и готовиться к полному поражению.

- Пусть Киев выполнит главные условия - уничтожит нацизм на территории Украины, откажется от вступления в НАТО и выпрашивания оружия у Запада. Тогда и будет понятно, что они готовы к переговорам. А иначе это все слова и фантазии, а также отвлечение людей от серьезной работы, - заключил Ефим Фикс.

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