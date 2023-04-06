Судя по прогнозу регионального гидрометцентра, в ближайшую неделю столбики термометра будут колебаться в пределах от 11 до 16 градусов тепла Фото: Мария ЛЕНЦ

Весна уже месяц как вступила в свои законные права, а отопление еще работает на полную мощность. К тому же, градусник за окном периодически показывает до 20 градусов тепла, однако батареи продолжают «топить улицу».

Рассказываем, когда закончится отопительный сезон в апреле 2023 в Симферополе.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В СИМФЕРОПОЛЕ В АПРЕЛЕ 2023

Как и в прошлом году, отключение будет происходить поэтапно. В последнюю очередь, отопление прекратят подавать в детские сады, школы и поликлиники.

По информации пресс-службы администрации крымской столицы, точная дата, когда перестанут работать батареи, пока неизвестна.

- Отключать будем по общему правилу, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет выше восьми градусов Цельсия, - сказал КП-Крым пресс-секретарь горадминистрации Симферополя.

Заметим, в прошлом году отопительный сезон закончился 20 апреля. Несмотря на то, что температура днем уже превышала 13-15 градусов тепла, власти не спешили остужать батареи из-за неустойчивой погоды.

Так случилось и в этом году. Судя по прогнозу регионального гидрометцентра, в ближайшую неделю столбики термометра будут колебаться в пределах от 11 до 16 градусов со знаком плюс днем и от 0 до 11 градусов – ночью. Однако ближе к концу месяца температура начнет стремительно повышаться. Тогда и можно ожидать полного отключения отопления по всему Симферополю.

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