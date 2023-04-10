Водитель резко дал по тормозам: в ДТП с рейсовым автобусом в Симферополе пострадала девочка

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 10 апреля, в Симферополе автобус «Богдан» резко затормозил, чтобы предотвратить ДТП, в результате чего пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Инцидент произошел в 7.52. 44-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet Lanos по улице Данилова в сторону Севастопольской. Поворачивая на улицу Селекционную, водитель не занял крайнее правое положение и не уступил дорогу автобусу. Для того, чтобы предотвратить ДТП, 41-летнему водителю «Богдана» пришлось затормозить.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В результате резкого торможения автобуса пострадали два человека из числа пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетняя, они доставлены в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося МВД проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Как сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры, надзорное ведомство также проводит проверку. Уточняется, что автобус следовал по маршруту №10. Всего в салоне находились 15 человек.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, – сообщили в прокуратуре.

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