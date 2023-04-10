В Крыму опрокинулся Mitsubishi: погибли мужчина и женщина

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 10 апреля, в Бахчисарайском районе опрокинулся Mitsubishi Lancer, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла в 15.45. Мужчина 1991 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по трассе «Таврида» в сторону Севастополя. Неподалеку от села Скалистое водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП погибли два человека. Водитель Mitsubishi и его пассажирка 1985 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Оба скончались на месте.

– На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба МВД по РК

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