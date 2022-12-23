«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Клиника года - 2022»

Ежегодный конкурс «Клиника года» от «Комсомолки» стал одним из самых долгожданных событий Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сложно переоценить труд работников здравоохранения в современных реалиях. Во всем мире медики ежедневно рискуют своей жизнью и продолжают бороться с коронавирусом. Кроме того, наперекор трудностям работают и другие узкопрофильные медучреждения. Лучших из них выбрали читатели «Комсомолки» несколько месяцев с помощью онлайн-голосования.

Торжественное награждение проходило на побережье Черного моря, в отеле «Камелот» Фото: Евгений СТОЯНОВ

Первый конкурс медицинских организаций медиагруппа «Комсомольская правда» организовала в 2014 году в Санкт-Петербурге. Теперь ежегодный конкурс «Клиника года» от «Комсомолки» стал одним из самых долгожданных событий для работников системы здравоохранения Крыма. Об этом свидетельствует постоянно возрастающее число участников.

«Комсомолка» проводит проект «Клиника года» уже пятый год Фото: Евгений СТОЯНОВ

«Комсомолка» проводит этот проект уже пятый год. И как всегда для победителей был организован настоящий праздник. Торжественное награждение проходило на побережье Черного моря, в отеле «Камелот», где победители смогли отвлечься от тяжелой работы и насладиться заслуженным отдыхом.

Читатели «Комсомолки» выбрали лучших из лучших Фото: Евгений СТОЯНОВ

Активность проекта из года в год идет по нарастающей. Если в 2020 году в конкурсе принимали участие 53 учреждения, в 2021 году - 79, в 2022-м - более 80. Количество проголосовавших только за год выросло в три раза - до 60 тысяч человек.

Поздравить победителей проекта приехал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Арсен Аблямитович Зиядинов Фото: Евгений СТОЯНОВ

Традиционно призеров проекта определяли сами крымчане, выбирая лучших в 19 номинациях. В течение нескольких месяцев на сайте crimea.kp.ru голосовали около 60 тысяч уникальных посетителей. И здесь «Комсомольская правда» помогла лишь показать мнение самих жителей Крыма об участниках конкурса. Поэтому можно смело утверждать, что победители получили свою награду абсолютно заслуженно. Но цель конкурса не только выявить лучшие медучреждения республики по версии читателей, но и поддержать работников здравоохранения.

Гостей угощали продукцией крупнейшего винодельческого хозяйства "Золотая балка" Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Все победители получили от «Комсомольской правды» - Крым» дипломы с подписью министра здравоохранения республики. Кроме того, для каждого призера были подготовлены подарки от партнеров проекта. Всех участников угощали продукцией крупнейшего винодельческого хозяйства «Золотая балка».

После торжественного награждения гостей ждал вечер живой музыки

Лидерам голосования были вручены ценные подарки от генерального партнера Yamaguchi, наборы натуральных и полезных сладостей от производителя экодесертов «Крымский десерт», сертификаты от сети магазинов восточных сладостей «Фундук» и подарочные наборы от сети аптек «Будь здоров!».

Всех участников ждал особенный подарок от оздоровительного центра профессора Неумывакина - частная экскурсия.

Специально для участников церемонии была организована игровая программа. Они могли выиграть в лототроне один из 60 ценных подарков от партнеров проекта «Клиника года - 2022 в Крыму».

Подарки предоставили аптека «Ригла», салон KAIZER, София Гельметдинова, ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки», восточные сладости «Фундук», «Крымский десерт», Консоль Спорт Семейный, клиника современной медицины «Авиценна», Центр оздоровления Неумывакина.

Также можно было выиграть один из трех уникальных массажеров для шеи от компании Yamaguchi.

После торжественного награждения гостей ждал вечер живой музыки. Музыкальные композиции подарил Сергей Закамалдин.

ЛУЧШИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото с победителем номинации Фото: Евгений СТОЯНОВ

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

ФГБУ «Сакский военно-клинический санаторий им.Н.И.Пирогова»

ЛУЧШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА

ГБУЗ Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»

Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму

ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова»

ЛУЧШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Фото с победителем номинации Фото: Евгений СТОЯНОВ

Медицинский центр «Вита-Мед», Севастополь

Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки

Медицинский центр для всей семьи Avanta (Аванта), Севастополь

ЛУЧШАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Фото с победителем номинации Фото: Евгений СТОЯНОВ

ГАУЗРК «Крымский республиканский стоматологический центр»

«Стоматология «Медисса»

ГАУЗ Республики Крым «Евпаторийская стоматологическая поликлиника»

ЛУЧШАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Центр лазерной микрохирургии глаза «Око центр»

ГАУ Крымский центр реабилитации зрения

Медицинский центр «Азбука Здоровья»

ЛУЧШИЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ЗРЕНИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЬ

Медицинский центр «Вита-Мед», Севастополь

Офтальмологическая клиника «Ретина»

Медицинский центр «Оптика»

ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА

Фото с победителем номинации Фото: Евгений СТОЯНОВ

Клиника «Дем-Арк»

Медицинский центр «Вита-Мед», Севастополь

ЛУЧШАЯ КЛИНИКА КРАСОТЫ

«ООО «Мезоклиник»

ЗА ОХРАНУ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко»

ЛУЧШИЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Фото с победителем номинации Фото: Евгений СТОЯНОВ

Центр оздоровления Неумывакина

ЛУЧШАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Фото с победителем номинации Фото: Евгений СТОЯНОВ

Медицинская лаборатория «Гемотест»

Сеть медицинских центров IVITRO

Лечебно-диагностический центр «ПРАЙМЕР»

ЛУЧШАЯ СЕТЬ АПТЕК

Фото с победителем номинации Фото: Евгений СТОЯНОВ

Аптека «Будь здоров!»

Аптека «Ригла»

Экономная аптека

ЗА ВКЛАД В ОХРАНУ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 2»

ЛУЧШИЙ ЭКООТЕЛЬ В КРЫМУ

Лучший экоотель «Альпийская долина»

Экоусадьба «Экси-Кермен»

Экоотель «Polyana skazok»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ГОДА

Фото с победителем номинации Фото: Евгений СТОЯНОВ

ООО «Компания «Этель»

ООО «АЭНК МЕД»

ВРАЧ ГОДА

Панковецкий Николай Владимирович

Ионичева Екатерина Владимировна

Лукасевич Виталий Сергеевич

ЛУЧШИЙ ОФТАЛЬМОЛОГ

Поберская Татьяна Анатольевна - врач-офтальмохирург высшей категории ООО «Центра лазерной микрохирургии глаза»

Посохина Маргарита Анатольевна

Офтальмохирург, врач высшей квалификационной категории

Заведующая катарактальным отделением Клиники глазных болезней профессора Ивановой

Лифшиц Сергей Александрович

Офтальмолог-хирург, высшая категория, стаж работы 43 года

ЛУЧШИЙ ГИНЕКОЛОГ-РЕПРОДУКТОЛОГ

Шутько Алексей Игоревич

ЛУЧШИЙ ОФТАЛЬМОХИРУРГ

Чистякова Светлана Владимировна

Живоглазова Елена Петровна

ЛУЧШАЯ ПО ВЕРСИИ ЧИТАТЕЛЕЙ «Комсомольской правды» - Крым»

Фото с победителем номинации

Завгородняя Елена Викторовна

Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА «КЛИНИКА ГОДА 2022 - КРЫМ»

Неизменным генеральным партнером конкурса «Клиника года-2022» является компания Yamaguchi в Крыму

Неизменным генеральным партнером конкурса «Клиника года» является компания Yamaguchi в Крыму - поставщик массажного оборудования и товаров для домашнего фитнеса. Здоровье - важнейший ресурс всего человечества. Красота, крепкий иммунитет и долголетие - вот вакцина оздоровления Yamaguchi. Занимая лидирующие позиции в мире, Yamaguchi воплощает новейшие разработки в индустрии здорового образа жизни, фитнеса и массажа. Yamaguchi - это польза для здоровья и бесценное удовольствие. Доверьте здоровый образ жизни Yamaguchi - эксперту в области оборудования для массажа и фитнеса.

Компания предлагает физическим лицам и медицинским организациям широкий спектр продукции: многофункциональные массажные кресла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное оборудование.

В Крыму Компания Yamaguchi работает с 2017 года и уже зарекомендовала себя как лидер регионального рынка массажного оборудования.

Центр оздоровления Неумывакина

Центр оздоровления Неумывакина - ВИП-партнер конкурса «Клиника года - 2022»

«Мы не лечим болезнь, мы оздоравливаем человека!» - любил повторять Иван Павлович Неумывакин. Это подтверждает и квалифицированная, сплоченная команда медицинского персонала центра, которая окружает вниманием и заботой каждого, а следовательно, и вселяет уверенность гостям лечебного санатория, что оздоровление пройдет эффективно.

В Центре профессора Неумывакина метод лечебного голодания позволяет сохранить и укрепить здоровье путем мобилизации энергетических ресурсов, раскрытия резервных механизмов для профилактики и избавления от самых различных заболеваний. Естественное оздоровление и восстановление ресурсов организма. Центр оздоровления Неумывакина - будьте здоровы с помощью природы!

ПБК «Крым»

Водным партнером церемонии награждения конкурса «Клиника года - 2022» выступает Пивобезалкогольный комбинат «Крым»

Водным партнером церемонии награждения конкурса «Клиника года - 2022» выступает Пивобезалкогольный комбинат «Крым» - это крупнейший производитель пива, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод в России.

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