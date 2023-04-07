До конца приема заявок на конкурс «Самый классный крымский кот-2023» осталась одна неделя

Милые пушистики получат свою минуту славы, а их хозяева - возможность выиграть ценный приз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымская «Комсомолка» напоминает: до конца приема заявок для фотоконкурса «Самый классный крымский кот-2023» осталась всего неделя. Поэтому если вы еще можете успеть явить миру своего котика.

Напомним, конкурс мы запустили неделю назад, чтобы порадовать читателей «Комсомолки» и их владельцев. Ведь вряд ли на свете есть люди, которые не умиляются при виде вальяжных пушистиков.

Голосование за котов начнется 14 апреля, а победителя конкурса «Самый классный крымский кот-2023»определим 28 апреля. Хозяин мурлики, набравшей больше всего голосов, получит приз от нашего спонсора - производителя сбалансированного сухого корма для кошек и собак AJO. При создании кормов используется концепция целостного взгляда на кормление питомцев, а также учитываются последние научные достижения в сфере пищевой промышленности. Владелец котика, набравшего больше всего голосов, получит месячный запас корма от AJO.

Но и это еще не все! Один из участников конкурса удостоится звания «Супер-кот». И получит специальный приз от самого известного кота Крыма по кличке Мостик. Этот пушистый строитель Крымского моста запомнился и полюбился всей стране во время возведения легендарного объекта. О ходе строительства кот рассказывал в своем блоге. Сейчас Мостик активно путешествует по полуострову, не забывая рассказывать своим подписчикам о достопримечательностях Крыма.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ

- Загрузите снимок через форму для загрузки (кнопка «Принять участие в конкурсе» размещена ниже, фотографии модерируются). ВАЖНО: пожалуйста, присылайте нам одну фотографию вашего любимца. Мы понимаем, что у вашего котика есть много прекрасных снимков, но все-таки мы можем принять от вас лишь одно фото. Это облегчает и ускоряет процесс модерации.

- Подпишите фотографию: имя и фамилия владельца, город проживания, контактные данные владельца (телефон, е-mail), кличка питомца и возраст;

- Напишите небольшой рассказ о вашем котике (до 500 знаков);

- Голосуйте за вашего любимца 1 раз в 24 часа.

ЗАГРУЗИТЬ ФОТОГРАФИЮ ЛЮБИМЦА И ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ.

С ПОЛОЖЕНИЕМ ФОТОКОНКУРСА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ здесь.

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