Вместо мультиков включил порно: в Севастополе на семь лет посадили педофила

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе 51-летнего жителя Нахимовского района города Севастополя признали виновным в совершении в совершении иных действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Севастополец совершил преступление утром 26 ноября. Пьяный житель общежития, расположенного на улице Горпищенко, позвал к себе в комнату пятилетнюю соседскую девочку. Злоумышленник пообещал ребенку показать мультфильмы.

– Наедине он продемонстрировал девочке порнографические видеоматериалы на мобильном телефоне, одновременно прикасаясь к ребенку руками, – сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.

Мать заметила, что дочь исчезла. Женщина начала стучать во все двери. Сосед, где находилась девочка, не открывал.

– Женщина, вызволив ребенка, сразу же обратилась в правоохранительные органы, – отметили в СК.

В прокуратуре уточнили, что в этом женщине помогли ее соседи.

Севастопольца заключили под стражу. Нахимовский районный суд приговорил педофила к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчине на 10 лет запретили работать с детьми.

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